Uzun bir aranın ardından yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Nebahat Çehre, yoğun çalışma temposu öncesi Bodrum'da tatilin tadını çıkardı. Usta oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

82 yaşındaki usta oyuncunun mayolu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken aurası ve fit görüntüsü sosyal medyada övgü topladı. Takipçileri, Çehre'nin yıllara meydan okuyan görünümüne çok sayıda yorum yaptı.



''BOL KAHKAHALAR BANA İYİ GELDİ''

Nebahat Çehre, paylaşımında tatilinin kendisine iyi geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum'da huzur dolu, çok güzel bir tatil geçirdim… Uzun yürüyüşler, bol kahkahalar ve çok sevdiğim dostlarımla bir arada olmak bana çok iyi geldi. Biraz dinlenmek, yenilenmek ve yeni projeler öncesinde nefes almak gerçekten çok kıymetliydi. Çok yakında birbirinden güzel sürprizlerle yeniden kavuşacağız. Ayrıca bol bol Manifest kızlarının şarkılarını dinledim."

Yakında sete çıkmaya hazırlanan Nebahat Çehre'nin paylaşımı, hayranlarından "Yıllara meydan okuyor", "Her zamanki gibi çok zarif" ve "Güzelliği hiç değişmiyor" yorumları aldı.