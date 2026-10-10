Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Türkmen, yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.
Dizinin sezon finalinin ardından kadrodan ayrılan oyuncu, dijital platform Exxen'de yayınlanan Karma dizisinin ikinci sezonuna katıldı.
DİREK DANSÇISINI CANLANDIRDI
Karma dizisinde farklı bir rolle izleyicilerin karşısına çıkan Selin Türkmen, bir direk dansçısına hayat verdi.
Oyuncunun dizideki direk dansı sahnesi, alışılmış rollerinden farklı bir performans sergilemesi nedeniyle dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Selin Türkmen'in dizideki direk dansı sahnesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Oyuncunun performansı, takipçileri ve dizi izleyicileri arasında çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Türkmen'in yeni rolüyle gündeme gelmesi, Karma dizisinin ikinci sezonuna yönelik ilgiyi de artırdı.