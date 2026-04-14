Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2007'de çöpte ölü bulunan yeni doğan bebeğe ilişkin dosyada tutuklanan anne Emine Nilay Özkan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aynı zamanda iş kadını olduğu öğrenilen Özkan ve taraf avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan anne Özkan, mahkemede yaptığı savunmada "hamile olduğunun farkında olmadığını" iddia etti.

Söz verilen sanık, o tarihlerde psikolojik sorunları olduğunu, olayı net hatırlayamadığını iddia ederek, "Hamile olduğumun farkında değildim. Karnımda şişkinlik yoktu. Vücudumda değişkenlik yoktu" ifadelerini kullandı.

'KORDONUN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Olay günü şiddetli bir ağrıyla tuvalete gittiğini anlatan E.N.Ö, "Çok fazla kan vardı. Kanı görünce fenalaşıyorum. Bebeğin kafasını gördüm. Korkuyordum, ne olduğunu anlayamadığım bir durum gelişti. Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı. Bayıldığımı hatırlıyorum. Ayıldığımda bebek kucağımda ve kaskatıydı. Kordonun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bebek ağlamayınca sırtına vurdum." dedi.

Olay esnasında alkollü olabileceğini belirten E.N.Ö, o anları ve sonrasını net hatırlamadığını kaydetti.

Yaşamını yitiren bebeği savunması için atanan kayyum avukatın "Bebeğin boynuna 3 tur kordon dolanmış, hiç mi fark etmediniz?" sorusuna karşılık E.N.Ö, "Kordonu fark etmediğim için ayırma girişiminde bulunmadım" diye cevap verdi.

'KARNINDA ŞİŞLİK YOKTU'

Olayın yaşandığı dönemde sanığın komşusu tanık C.T. de sanığın o zamanlarda hamile gibi görünmediğini, karnında şişlik olmadığını, mevcut kilosunu koruduğunu söyledi.

Sanığın olay zamanı beraber yaşadığı halası tanık E.Ö. ise E.N.Ö'nün mide bulantısı yaşamadığını, canının bir şeyler çekmediğini ve fiziki olarak değişim yaşamadığını anlattı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.