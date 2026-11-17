Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan M.T.'nin, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.T., eşi H.T. ve sanık avukatları katıldı.

Yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu ifade eden M.T., "Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

YARGITAY KARARI NEDEN BOZDU?

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2022'deki karar duruşmasında M.T.'ye "çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ceza, takdiri indirim uygulanarak müebbet hapse çevrilmişti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın geçici bir nedenle fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.

EVDE DOĞUMUN ARDINDAN BEBEĞİNİ BIÇAKLAMIŞTI

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda yaşayan M.T., 18 Ocak 2021'de evde doğum yapmış, dünyaya getirdiği erkek bebeği bıçaklamıştı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürmüş, incelemede bebeğin öldüğü belirlenmişti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.