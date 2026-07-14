Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde meydana gelen olayda hemşire kıyafetiyle hastaneye giren H.İ.Ö., serviste bulunan bebeklerden birini kucağına alarak dışarı çıkarmaya çalıştı.
Şüpheliyi fark eden görevli hemşireler duruma anında müdahale etti. Panikleyen kadın, bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, izini kaybettirmeyi başardı.
İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.
Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla H.İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.