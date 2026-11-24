Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge uygulamaları ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) ilişkin düzenlemeleri değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan 598 Sıra No'lu Tebliğ ile bilgi fişi tanımı ve buna bağlı uygulamalar mevzuattan çıkarıldı.

Düzenlemeye göre e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme sistemleri üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenleyebilecek. Bu kapsamda Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar veya izin verilen YN ÖKC'ler kullanılabilecek.

509 Sıra No'lu Tebliğ'deki değişiklikle e-ticaret işlemlerine ilişkin e-Arşiv faturalarda, e-Biletlerde ve e-Arşiv fatura teslimatlarında kullanılan “ÖKC fatura bilgi fişi” ve “e-Bilet bilgi fişi” ibareleri de kaldırıldı.

SİNEMALAR BİLETLERİ DOĞRUDAN ELEKTRONİK DÜZENLEYECEK

Yerli ve yabancı film gösterimi yapan tüm sinema işletmeleri, giriş biletlerini doğrudan e-Bilet olarak düzenlemek zorunda olacak. Sinemaların YN ÖKC kullanarak e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporu alma uygulamasına ise son verildi.

HEKİMLERE KOŞULLU POS MUAFİYETİ

Serbest meslek faaliyeti yürüten hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler için de cihaz kullanımında kolaylık getirildi.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve bu makbuzu düzenleyebilen YN ÖKC'leri iş yerlerinde bulunduran bu meslek mensuplarının ayrıca klasik POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

ARIZA VEYA ÇALINMADA KAĞIT BELGE DÜZENLENEBİLECEK

İzin verilen YN ÖKC'ler üzerinden oluşturulan elektronik belgelerde, cihazın mali sertifikasıyla gerçekleştirilen elektronik imza, iş sahibinin veya yetkilisinin imzası yerine geçecek.

Cihazın arızalanması ya da çalınması halinde, durumun ispatlanması şartıyla tamir veya yeni cihaz temin edilene kadar kağıt belge düzenlenebilecek.

ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARA YENİ SORUMLULUKLAR

e-Belge düzenleyebilen YN ÖKC'lerin üretici ve ithalatçıları; belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi, saklanması ve yazılım gereksinimleri bakımından GİB'den izin alan özel entegratörlerle aynı görev ve sorumluluklara tabi olacak.

Bu cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin düzenlenebileceği, GİB'in yayımlayacağı kılavuzlarla duyurulacak.