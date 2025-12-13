Kötü niyetli borçluların cezalandırılmasında caydırıcılığın artırılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Cebri İcra Kanunu taslağında hacze konu olan taşınır ve taşınmazlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre borçlunun malvarlığını kasten eksiltmesi durumunda verilecek cezalar artırılıyor.

Taslağa göre borçlu; haciz veya taşınır rehin (eşya, hayvan gibi) paraya çevrilmesi yoluyla alacaklısını zarara uğratmak maksadıyla malvarlığını kasten eksiltirse, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Taslakta ‘Malvarlığının tamamen veya kısmen mülkiyetinden çıkarılması, malvarlığının yok edilmesi veya değerinin azaltılması, malvarlığının muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirilmesi ve gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması’ malvarlığının kasten eksiltildiği hâller arasında yer alıyor.

Taslakta, malvarlığının kasten eksiltilmesi suçunu işleyen failin cezalandırılabilmesi, alacaklının kesin aciz belgesi alması (icra memuru tarafından alacaklıya verilen belge) veya alacağını alamadığını ispat etmesi şartına bağlanıyor.

Taşınmaz rehni kapsamında bulunan ve tapuda yer almayan eklentileri (su deposu, garaj, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının bulunduğu bölümler, kömürlük ve tuvalet gibi bölümler) alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaranlara ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek.