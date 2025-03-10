Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla yeni 'tedbir' paketlerini hayata geçiren iktidar, şubat ayı itibarıyla elektrik faturalarına yönelik uygulanan sübvansiyonlarda kısıtlamaya gitmişti.



Alınan karar sonucunda aylık elektrik kullanımı 417kWh ve üzerinde olan kullanıcılar için faturalara destek ödemesi yapılmayacağı açıklandı. Bu değişiklikle birlikte ortalama 1050 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen abonelerin faturalarının iki katına çıkacağı anlaşılırken, yeni uygulamanın ilk faturaları adreslere gönderilmeye başlandı.

FATURAYI GÖREN SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI



Gazeteci Olcay Aydilek, adreslere gönderilen ilk faturaların ardından çok sayıda kullanıcının enerji yönetimine şikayette bulunduğunu belirtirken, özellikle kıyı şeridinde oturan abonelerin faturaların beklentilerin çok üzerinde arttığına dikkat çekti.



Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Aboneler, yüksek faturalar hakkında enerji yönetimine şikayette bulunuyor. Antalya'dan bir abone, her ay 1000 TL gelen faturasının 4 bin TL'yi aştığına dikkat çekiyor. Gaziantep'ten bir başka abone, 950 TL olan fatura tutarının 3 bin 700 TL'yi bulduğunu belirtiyor." ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin birçok şehrinden yeni hazırlanan faturalara yönelik hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.







