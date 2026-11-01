Elektrikli otomobilini evde şarj eden sürücüler için 2027'de elektrik faturası hesabı değişiyor. EPDK'nin mesken abonelerinde yıllık Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitini 3.000 kWh'ye düşürmesi, ev tüketimine otomobilin şarjını da ekleyen haneleri yüksek tüketimli abone grubuna taşıyabilir.

Togg'un katalog tüketimleri ve Eylül 2026 fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, evde şarjın maliyet avantajı azalabilir. Ancak incelenen senaryolarda elektrikli otomobilin enerji gideri, benzinli ve dizel araçların yakıt giderinin altında kalıyor.

ORTALAMA HANEYE 600 KWH KALIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aralık 2025'teki açıklamasında Türkiye'de yaklaşık 42 milyon mesken elektrik abonesi, 32 milyon civarında aktif konut bulunduğunu belirtmişti. Bayraktar'ın verdiği aylık ortalama 190-200 kWh tüketim bilgisi, yıllık yaklaşık 2.400 kWh'ye karşılık geliyor.

Aylık ev tüketimi 200 kWh kabul edildiğinde, yeni sınıra kadar otomobil şarjı için yıllık yalnızca 600 kWh alan kalıyor. Hesaplamada kullanılan uzun menzilli, arkadan itişli Togg T10X V1'in karma tüketimi 100 kilometrede 19,7 kWh, T10F V1'in ise 17 kWh.

Bu varsayımlarla, şarjın evde yapılması halinde T10X ile yılda yaklaşık 3.046 kilometre, T10F ile yaklaşık 3.529 kilometre yol yapılması hanenin 3.000 kWh sınırına ulaşmasına yetiyor.

Yıllık 15.000 kilometrelik kullanımda ise T10X'in elektrik tüketimi 2.955 kWh, evle birlikte toplam tüketim 5.355 kWh olarak hesaplanıyor. T10F için bu değerler sırasıyla 2.550 kWh ve 4.950 kWh. Tüketimin aylara eşit dağıldığı hesapta sınır T10X kullanılan evde yaklaşık yedinci, T10F kullanılan evde sekizinci ayda aşılıyor.

Üst tüketim grubuna geçişte yalnızca 2027 içindeki tüketim esas alınmıyor; 2026 takvim yılındaki tüketim de dikkate alınıyor.

820 LİRALIK FATURA İÇİN 2 BİN 800 LİRALIK SENARYO

Maliyet hesabında farklı bir hane örneği kullanılıyor: Otomobil hariç aylık tüketimi 250 kWh, yıllık tüketimi 3.000 kWh olan bir ev. EPDK'nin açıklamasına göre bu aylık tüketimin faturası yaklaşık 820 TL.

Yılda 10.000 kilometre kullanılan Togg T10X'in yalnızca evde şarj edildiği varsayımında, otomobil için yıllık 1.970 kWh elektrik gerekiyor. Böylece hanenin aylık ortalama tüketimi 414,17 kWh'ye, yıllık tüketimi 4.970 kWh'ye çıkıyor.

EPDK verileriyle, Eylül 2026 fiyatlarını kullanarak yaptığı hesapta bu tüketimin aylık faturası, dağıtım bedeli ve vergiler dahil yaklaşık 2 bin 800 TL'ye ulaşıyor. Aylık fark yaklaşık 1.982 TL; fiyatların yıl boyunca değişmediği varsayımıyla yıllık ek fatura yaklaşık 23.781 TL oluyor.

Bu tutar kesinleşmiş bir 2027 faturası değil. Aracın tüm şarjının evde yapıldığı ve hesapta kullanılan fiyatların değişmediği senaryoya dayanıyor.

DC ŞARJLA FARK DARALIYOR

Aynı T10X'in 10.000 kilometrelik kullanım için gereken 1.970 kWh elektriği yalnızca DC hızlı şarj istasyonlarından aldığı varsayılırsa, kWh başına 13 TL üzerinden yıllık maliyet 25.610 TL oluyor. Evde şarj için hesaplanan 23.781 TL ise yalnızca otomobile verilen elektriğin bedeli değil, şarjın hanenin toplam elektrik faturasında oluşturduğu tahmini artış.

Karşılaştırmada, 100 kilometrede 6 litre motorin tüketen Hyundai Tucson'un 10.000 kilometrelik yakıt gideri, litre başına 93,50 TL ile 56.100 TL olarak hesaplanıyor. Aynı mesafede 100 kilometrede 8 litre benzin tüketen Chery Tiggo 8'in gideri ise litre başına 80,40 TL ile 64.320 TL'ye ulaşıyor.

Eylül 2026 fiyatlarına dayanan bu senaryoda T10X'in evde şarj nedeniyle oluşturduğu ek fatura, Tucson'un yakıt giderinden yaklaşık 32.319 TL, Tiggo 8'inkinden 40.539 TL daha düşük kalıyor.