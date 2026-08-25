Gerçekleştirilen testlerde elektromanyetik enerjiyle hızlandırılan mermiler ses hızını aşmayı başardı. Auriga Space, teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte sistemin daha yüksek hızlara ve atış kapasitesine ulaşabileceğini, böylece pahalı hava savunma füzelerine alternatif oluşturabileceğini belirtiyor.

BARUT YERİNE ELEKTROMANYETİK GÜÇ KULLANIYOR

Geleneksel silahlarda mermiyi namludan çıkarmak için barutun yanmasıyla oluşan yüksek basınçtan yararlanılıyor. Auriga'nın geliştirdiği sistemde ise temel prensip farklı. Elektrik enerjisi depolanıyor ve ardından elektromanyetik kuvvet kullanılarak mermi çok kısa sürede yüksek hıza çıkarılıyor.

Şirket, bu teknolojiyi yalnızca bir silah sistemi olarak değil, farklı amaçlarda kullanılabilecek elektromanyetik fırlatma altyapısı olarak geliştiriyor. Auriga'nın uzun vadeli çalışmalarının arasında aynı prensipten yararlanarak uzaya yük göndermeye yardımcı olacak sistemler de bulunuyor.

Son saha testinde geliştirilen düzenek, mermileri süpersonik hıza çıkardı. Test aynı zamanda sistemin laboratuvar ortamının dışında çalışabildiğinin gösterilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

ÖZELLİKLE DRONLARA KARŞI GELİŞTİRİLİYOR

Auriga Space'in savunma alanındaki temel hedeflerinden biri, giderek yaygınlaşan ve görece düşük maliyetlerle üretilebilen dronlara karşı ekonomik bir çözüm geliştirmek. Günümüzde bir dronu düşürmek için kullanılan bazı hava savunma füzelerinin maliyeti, hedef alınan dronun değerinin çok üzerine çıkabiliyor.

Elektromanyetik fırlatıcıda ise her atışta pahalı bir roket motoruna veya füze sistemine ihtiyaç duyulmuyor. Şirket, elektrikle çalışan sistemin atış başına maliyetinin geleneksel önleme yöntemlerinden çok daha düşük olabileceğini öngörüyor. Sistem için mühimmatın seri şekilde üretilebilmesi de hedefleniyor.

Teknolojinin bir başka avantajı da merminin hızının kullanılan elektrik enerjisiyle kontrol edilebilmesi. Böylece sistemin farklı hedeflere ve görevlere göre uyarlanabileceği belirtiliyor.

Auriga Space'in gerçekleştirdiği çalışma henüz operasyonel bir hava savunma sisteminin hizmete girdiği anlamına gelmiyor. İlk saha testi, teknolojinin geliştirme sürecindeki önemli aşamalardan biri. Şirket bundan sonraki süreçte sistemi daha yüksek hızlara, daha sık atış yapabilecek kapasiteye ve gerçek savunma uygulamalarına taşımayı amaçlıyor.