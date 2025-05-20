Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Terörsüz Türkiye hedefinin ilk müjdesi, ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesidir. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz" diyerek bu reformun önemine dikkat çekti.

Karakaş, ev hanımlarının şu anda kendi primlerini ödeyerek emekli olabildiklerini ancak bu ödemenin yüksekliği nedeniyle birçoğunun bu fırsattan yararlanamadığını belirtti. Halihazırda ev hanımlarının aylık prim ödemesi 8 bin 321 lira civarında olup, çoğu kişi için bu rakam zorlayıcı olabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu prim ödemesinin 5 bin 547 liraya düşeceği ve ev hanımlarına her ay 2 bin 773 lira civarında bir destek verileceği ifade ediliyor.

KADINLARA EKSTRA PRİM HAKLARI

Karakaş, bu düzenlemenin ev hanımlarına büyük avantajlar sağlayacağını vurguladı. Özellikle 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödeyen kadınların, ilave 1.080 gün prim hakkı kazanacağını belirten Karakaş, bu düzenleme ile kadınların erken emeklilik yaşlarına daha yakın bir zamanda emekli olabileceklerini ifade etti.

Ev hanımlarının, sağlık hizmetlerinden de faydalanarak emeklilik haklarını elde edebileceğini belirten Karakaş, ayrıca engelli çocuğu olan kadınlar için 90 günlük yıpranma hakkı verilmesini önerdi. "Ev hanımları 4 bin 320 prim ödedikleri takdirde, primleri bir yıl için 450 gün olarak sayılacak. Bu da kadınların daha erken emekli olabilmelerini sağlayacak" dedi.

MEMUR VE EMEKLİLERE YENİ DÜZENLEMELER

Sosyal güvenlik sistemindeki değişikliklerin sadece ev hanımlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Karakaş, memurlar ve emekliler için de önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Karakaş, memurların 3600 ek göstergenin verilmesini beklediğini ifade etti. “Ekonominin düzene girmesiyle birlikte, 480 bin memuru ilgilendiren bu düzenlemenin yürürlüğe gireceğini bekliyoruz” dedi.

Ayrıca, memurların ve emeklilerin temmuz ayında alacakları zam oranlarına dair beklentilerini de paylaştı. Karakaş, "Emekli aylıkları, mevcut enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda, en az yüzde 16,5, maksimum yüzde 18 civarında bir artış bekliyoruz" dedi.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DERİN DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

İsa Karakaş'ın açıklamaları, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanacağını ve bu dönüşümün hem kadınlar hem de diğer emekliler için büyük fırsatlar sunduğunu gösteriyor.

Erken emeklilik hakkı, ek prim avantajları ve doğu illerine yapılacak yatırımlar, ülkedeki ekonomik dengeleri önemli ölçüde değiştirebilir. Hem kamu görevlilerinin hem de emeklilerin daha yüksek maaşlar alması bekleniyor, bu da ekonomik canlılığı artıracaktır.'