Çok kötü bir yıl geçiriyoruz!

Hem ekonomide, hem siyasette dökülüyoruz!

Ekonomide karanlık bir görünüş var.

Türk lirası çökmüş durumda! En büyük para birimimiz 200 TL. 5 Amerikan doları bile etmiyor. Sadece 4 dolar 90 sent değerinde!

Zavallı paramızın başına gelenler belimizi daha da büktü!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki yıldır “Türk ekonomisi güçleniyor” mesajı veriyor.

Güçlenmiş durumumuz buysa, vay halimize!

Beyefendiler masal anlatmakta harika!

Sürekli “Ekonomi şahlanıyor” diyorlardı.

İki yılın sonunda ekonomi değil ama vergiler şahlandı!

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Otomobillerin ÖTV’si (Özel Tüketim Vergisi) insaf dışı arttırılınca herkes bir şok yaşadı.

Tam bunu sindirmeye çalışırken, önümüzdeki yılın Emlak Vergileri de coştu!

Milletin halini düşünen yok!

Vergileri enflasyona göre arttırıyorlarmış!

Maaşları da enflasyona göre arttırsanıza birader!

Enflasyon halkın günahı sanki! Milletin geliri enflasyon oranında artmıyor ki!

Kötü yönetim enflasyonu önleyemiyor, faturasını milletin sırtına yüklüyor!

Adaletsiz bir sistem var ülkemizde!

Devlet ne yazık ki, alacağına şahin, vereceğine karga!

İnsanlara neredeyse “Evin var mı, derdin var!” dedirtecekler!

Emlâk vergilerindeki korkunç artış, doğal olarak kiracıları da perişan edecek!

Nasıl acımasız bir yönetim tarzı bu? Ev sahibi de, kiracı da pestil gibi eziliyor!

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İstanbul ve Ankara’da 2026 yılı için arsa bedel artışları, Takdir Komisyonları tarafından yüzde 1400, yüzde 1500’e varan oranlarda arttırıldı.

Aslında bu artışlara “YUH” diyerek tepki göstermek gerekiyor ama inanın ki “YUH” demek bile az!

Böyle akıl dışı artış olur mu?

İnsanlarımızı çıldırtacaklar mı?

Mahalle muhtarları, düşüncesiz Takdir Komisyonları’nın vahşi artış kararlarına “Böyle fahiş rakamlar olmaz” diyerek muhalefet şerhi koydular!

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Bu akıl dışı oranlar kabul edilirse İstanbul ve Ankara’da Emlak Vergileri çıldıracak:

Daha önce 4 bin lira emlak vergisi ödeyen 62 bin lira, 6 bin lira ödeyen 80 bin lira, 25 bin lira ödeyen yeni yılda 175 bin lira verecek!

Tabii ki, bu yeni arsa birim değerlendirmeleri mahkemelik oldu!

Yargı ne der bilemiyoruz ama ev sahiplerinin işi zor.

“Ya kiracılar?” diyeceksiniz!

Onlara da acıyan yok! Ne diyelim? Devlet vatandaşına acımıyor, Allah acısın!

Devlette her şeye para var ama yangın uçaklarına yok!

Haftalardır ormanlarımızla birlikte yüreklerimiz de yanıyor...

Bir türlü söndüremiyorlar alevleri...

Teşhisi CHP lideri Özgür Özel koydu:

“Yaşadığımız kriz, milletin yanında olmayan devletsizlik krizidir!”

Özel’e göre “Bu iktidarın yönettiği devlet, milletimizi de, ormanlarımızı da güvende tutamıyor. Orman yangınları her ülkede olabilir. Ancak, iktidarların görevi etkili müdahale ve yangın sonrası iyileştirme çalışmaları yapmaktır.”

Orman yangını felaketlerini her yıl yüzlerce defa yaşıyoruz. Maalesef etrafa milyarlar saçan, Afrika ülkelerine milyonlarca dolar yardım yapan, Kırgızistan’ın 63 milyon dolarlık borcunu silen iktidar, “Gece görüşlü yangın söndürme uçakları ve helikopterleri” satın alma konusunda nedense hasis davranıyor, kiralık uçaklarla yangınları söndürmeye çalışıyor.

Bu yıl irili-ufaklı 3 bine yakın orman yangını çıkmış.

İzmir’den Manisa’ya, Muğla’ya, Bursa’dan Bilecik’e, Eskişehir’e, Antalya’ya kadar on binlerce dönüm orman yanıp kül oldu.

Çıkan yangınların yüzde 90’ında suçlu insan... Bu durum, ormanlarda denetimin ve cezaların çok yetersiz olduğunu gösteriyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta amacı olmayan insanlar, nehir üzerinde akışa kapılıp giden saman çöplerine benzerler!