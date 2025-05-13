İspanya'nın kuzeybatısındaki Lugo kentinde emekliliği için hayalini kurduğu evin tadilatını yapan Tono Pineiro, aklının ucundan geçmeyecek bir sürprizle karşılaştı. Evde yaptığı tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş altı adet Nesquik kutusu buldu. Kutuların içinden ise yaklaşık 47 bin sterlin (yaklaşık 2.5 milyon TL) değerinde eski İspanyol pesetaları çıktı.

The Mirror'da yer alan habere göre Pineiro'nun sevinci pek de uzun sürmedi. Çünkü bulduğu paralar, İspanya'nın 2002 yılında euroya geçişle birlikte tedavülden kaldırılan eski pesetalardı... Üstelik bazı banknotlar o kadar eskiydi ki artık euroya çevrilemez haldeydi. Banka yetkilileri bu tür eski paraların değiştirilmesi için son tarihin geçtiğini belirterek paranın bir kısmının tamamen değersiz olduğunu söyledi.

PES ETMEDİ, HER ŞEYE RAĞMEN ELİ BOŞ ÇIKMADI

Buna rağmen Pineiro, daha yeni tarihli olan paraların bir kısmını euroya çevirerek yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki parayı kurtarmayı başardı. "Bu parayla evin çatısını yeniledim" diyen Pineiro, bulunan paraların bir kısmını ise hatıra olarak saklamaya karar verdi.

Evin 40 yıldır terk edilmiş olduğunu belirten Pineiro, bu evi Facebook'ta gördükten sonra satın aldığını ve duvarların arasına saklanan paraların nemden korunmak için Nesquik kutularına konulduğunu düşündüğünü ifade etti. "Kutuların sonuncuları biraz zarar görmüştü ama diğerleri adeta ütülenmiş gibiydi, inanılmazdı" dedi.