Tidung topluluğunun geleneksel evlilik ritüellerinden biri olarak aktarılan uygulamada, çiftler düğün sonrasında üç gün boyunca evlerinde kalıyor. Bu süre içerisinde tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine ve banyo yapmalarına izin verilmediği belirtiliyor. Dışarı çıkmaları da yasaklanan gelin ve damadın, belirlenen süreyi bu kurallara uyarak tamamlaması bekleniyor.

KÖTÜ ŞANSTAN KORUDUĞUNA İNANILIYOR

Söz konusu geleneğin temelinde evliliğin geleceğine yönelik inanışlar bulunuyor. Üç günlük kurala uyan çiftlerin kötü şanstan korunacağı ve evlilik hayatlarında sadakatsizlik ya da boşanma gibi sorunlarla karşılaşmayacağı düşünülüyor.

Ayrıca bu uygulamanın, çiftleri gelecekte çocuklarını küçük yaşta kaybetmek gibi talihsizliklerden koruyacağına inanılıyor.

AİLELER ÇİFTLERİ KONTROL EDİYOR

Geleneğin dikkat çeken bir başka kısmı ise üç günlük süre boyunca çiftlerin denetlenmesi. Aktarılan bilgilere göre aile yakınları veya geleneksel törenlerden sorumlu kişiler, gelin ve damadın yasaklara uyup uymadığını takip ediyor. Bu kontrollerle çiftlerin kuralları gizlice ihlal etmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

YEME VE İÇMEYİ DE AZALTIYORLAR

Üç gün boyunca tuvalete gitmeme kuralını yerine getirebilmek isteyen çiftlerin yemek ve sıvı tüketimini azalttığı aktarılıyor. Çiftler böylece tuvalet ihtiyaçlarını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor.

Kuzey Kalimantan'daki Tarakan Adası'nda yoğun olarak yaşayan Tidung topluluğunun Malezya'nın Sabah eyaletinde de üyeleri bulunuyor.