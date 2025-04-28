ABD'nin Seattle kentinde yeni bir eve taşınan Anita Rainier ve eşi, Newsweek'e yaptıkları açıklamada Aralık ayında taşındıkları evde planlı tadilatlara başladıklarını ve mutfak dolaplarını değiştirirken de tuhaf bir kağıt parçasına rastladıklarını anlattı.

Dolabın üst kısmına ustalıkla gizlenmiş olan bu küçük notta, "Döşemenin altına bakma" yazıyordu". Notun arka yüzünde ise "29065300489382" şeklinde rastgele görünen bir dizi rakam bulunuyordu. "Önce çok güldük ama ardından oldukça heyecanlandık" diyen Rainier, notun eski ev sahibinin bıraktığı bir tür hazine avı oyununun parçası olabileceğini düşündüklerini belirtti.

ŞİFREYİ ÇÖZEMEYİP İNTERNETE BAŞVURDULAR

Anita ve eşi, gizemli rakamların sırrını çözmek için rakamları internette arattı. Adres numaraları, posta kodları ve binanın inşa yılı gibi çeşitli bilgilerle rakamları karşılaştırdı. Ancak bir sonuca ulaşamayınca sosyal medya platformu Reddit'te "Weird" (Tuhaf) başlığı altında bu bulguları paylaştılar.

Paylaşımları kısa sürede viral oldu; 1.600'den fazla yorum geldi. Çeşitli teoriler öne sürüldü; bir kullanıcı, rakamların bir tüfek modeli ve özel bir dedektif el kitabının Kongre Kütüphanesi kayıt numarasıyla ilişkili olabileceğini iddia etti. Başkaları ise bunun bir kütüphane kartı numarası ya da bir kitapla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

DÖŞEMENİN ALTI AÇILACAK MI?

Anita Rainier, Newsweek'e yaptığı son açıklamada kesin bir yanıt bulamazlarsa döşemenin altına bakacaklarını söyledi. "Beş aydır içinde yaşadığımız bu evde böyle bir sır olması tuhaf bir his" diyerek sözlerini tamamladı.