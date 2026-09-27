Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, haber alınamayan karı-kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı. YAKINLARI EVE GİRİNCE DEHŞETİ YAŞADI Küçük sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar’dan (54) haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek amacıyla çiftin müstakil evine gitti. Saat 14.00 sıralarında kapıyı açarak içeri giren yakınları, Acar çiftini kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRLENDİ Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı taramada, çiftin tabancayla ateş edilerek katledildiği saptandı. Geçen yıl dünyaevine girdikleri öğrenilen talihsiz çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI Çifte cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla mahallede ve çevrede geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.

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