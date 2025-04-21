Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Ortaca- Antalya karayolu üzerinde meydana gelen kazada S.B. yönetimindeki otomobil iddiaya göre Berkcan Kaplan’ın kullandığı 48 ASZ 084 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Berkcan Kaplan ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Saliha Uslu Kaplan yola savruldu. Yaklaşık 30 metre savrulan 20 yaşındaki Saliha Kaplan ve 25 yaşındaki Berkcan Kaplan ağır yaralandı.

Geçtiğimiz yıl evlendikleri belirtilen Kaplan çifti vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaplan çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaplan çiftinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alındı