Genç bir kadın, ameliyat kararı sonrası kaynanası ile arasında geçen WhatsApp diyaloglarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan kayıtlarda, gelinin sağlık durumu ile evlilik süreci arasındaki ilişkinin sorgulanması ve maddi harcamalar üzerinden kurulan ifadeler dikkat çekti.

Yazışmalarda kaynananın, gelininin operasyon geçirecek olmasına tepki göstererek, "Madem hastasın, ailen ameliyatını yapsaydı, evlendikten sonra acelesi var mıydı" ifadelerini kullandığı görüldü. Mesajların devamında, “Konu komşu da böyle diyor, madem hastaydı niye evlendi” sözleriyle çevredeki kişilerin de bu görüşte olduğu iddia edildi. Ayrıca, ameliyat masraflarına ve oğlunun maddi durumuna atıfta bulunularak, “İlla Erkan’ımın parası gitsin, illa o yorulsun mu istiyorsunuz” şeklinde ifadelerin yer aldığı saptandı.

SKANDAL MESAJA TEPKİ YAĞDI

Genç kadın, kendisine yöneltilen suçlamalara “Ben biliyor muydum ameliyat olacağımı, ayrıca kist bu her kadında oluyor, evlilikle ne alakası var” sözleriyle yanıt verdi. Kaynanasının çevreye yönelik iddialarına ise “Konu komşu değil sen diyorsun” diyerek karşılık verdi. Sağlık sorununun kasıtlı olarak evlilik sonrasına bırakılmadığını savunan gelinin mesajları, sosyal medya platformlarında yoğun şekilde paylaşıldı.

Platformlarda paylaşılan ekran görüntülerine binlerce kullanıcı yorum yaptı. Mesaj içeriklerinde bir hastalığın evliliğe engel olarak sunulması ve maddi kaygıların sağlık durumunun önüne geçirilmesi tepkiyle karşılandı.