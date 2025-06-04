Şimdi de yeni evli çiftler Umre’ye götürülecek. Diyanet’in kurduğu Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) 1 Haziran 2024’ten sonra evlenmiş 500 genç çiftin Umre gezisi ücretinin yarısını ödeyecek.
Diyanet’e bağlı MÜSDAV yönetim ve denetim kurulundaki üyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki yöneticilerden oluşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın danışmanı Haydar Bekiroğlu da MÜSDAV Yönetim Kurulu üyesi ve başkanvekili görevinde bulunuyor. MÜSDAV’ın gelirleri halkın bağışları ve vakıf faaliyetlerinden karşılanıyor.