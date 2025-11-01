"Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, aile bütünlüğünü bozan ve sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin mezkür zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımakta olduğu vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

-Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir.

-Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır.

-Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Halihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi​​​​​​​, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte işbirlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir.

MASAK KOORDİNE EDECEK

Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlandığı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

-Söz konusu Eylem Planı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planı'nın uygulama ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir.

-Bu itibarla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim.