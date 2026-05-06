Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın, milyonlarca vatandaş sıra beklerken kuraya girmeden 7 kez hacca gittiğini ve beraberinde ütücü de götürdüğünü SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı. Erbaş’ın yerine göreve gelen Safi Arpaguş’un eşi Hatice Arpaguş’un da kurasız olarak hacca gittiği belirlendi.

17 MAYIS’TA GİDİYOR

Arpaguş çifti geçen yıl Mekke’deki Dar Hadi otelde kaldı. Başkan Arpaguş bu yıl da 17 Mayıs’ta hacca gidecek, beraberinde eşinin de olup olmayacağı henüz belli değil. Arpaguşlar bu kez Mekke’deki ataşelik binasındaki lüks suit odada kalacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl hac ücreti olarak 300- 900 bin lira arasında ücret talep ediyor. Dört kişilik odalarda en düşük hac ücreti 300 bin lira. Lüks kategorideki otellerde ise ücretler 900 bin lira civarında. Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre organizasyonlarından vatandaşlardan yıllık yaklaşık 40 milyar TL para topluyor. Diyanet Hac organizasyonundan yüzde 35 ve yaklaşık 12 milyar TL kar elde ediyor.