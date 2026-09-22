ABD'nin farklı bölgelerindeki Lockheed Martin tesisleri ve şirketin sanayi ağı üzerinden yürütülecek program, yalnızca füze üretimini kapsamıyor. Belirsiz teslimat ve miktar esasına dayanan sözleşme kapsamında ilk alımların yanı sıra ilerleyen dönemde verilecek siparişler, üretimin sürdürülmesi ve sistemin geliştirilmesi de yer alıyor. Sözleşmenin tavan değeri yaklaşık 1,21 milyar dolar olurken sipariş dönemi Eylül 2031'e kadar uzanıyor.

HAREKET HALİNDEKİ HEDEFLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

PrSM Increment 2'nin mevcut sistemlerden ayrıldığı en önemli nokta, çok modlu yeni arayıcı başlığı. Bu sistem füzenin yalnızca koordinatları önceden bilinen sabit noktaları değil, hareket eden kara araçlarını ve denizde seyreden gemileri de tespit edip hedefleyebilmesi amacıyla geliştirildi. Böylece ABD ordusunun karadan gerçekleştirebildiği uzun menzilli saldırılara gemilere karşı kullanılabilecek yeni bir seçenek eklenmesi planlanıyor.

Füze, ABD ordusunun halihazırda kullandığı HIMARS ve M270 çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenebiliyor. Increment 2'nin ilk uçuş denemesinin ardından gerçekleştirilen ikinci testte füze HIMARS'tan fırlatıldı ve hareketli deniz hedeflerine karşı geliştirilen kabiliyetleri sınandı. Lockheed Martin, denemeler sırasında füzenin uçuşu ve hedefe yönelmesine ilişkin kritik veriler toplandığını açıkladı.

TESTLER SÜRERKEN ÜRETİM BAŞLAYACAK

Yeni sözleşmeyle birlikte PrSM Increment 2, yalnızca geliştirme ve test aşamasında kalan bir proje olmaktan çıkarak ilk üretim sürecine geçiyor. Lockheed Martin ilk füzelerin üretimine başlarken sistem üzerindeki geliştirme ve uçuş testlerini de eş zamanlı olarak sürdürecek. Yeni denemelerin 2027'de yapılması planlanıyor.

Şirket aynı zamanda PrSM ailesine yönelik üretim kapasitesini dört katına çıkarmak için çalışmalar yürütüyor. 1,2 milyar dolarlık sözleşmenin kaç adet Increment 2 füzesini kapsayacağı açıklanmadı.