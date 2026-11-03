Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre 2 Kasım'da gerçekleştirilen denemelerde, füzenin hedefe ulaşma ve geniş bir alana saldırı düzenleme özellikleri incelendi. Ülke yönetimi, yeni sistemin askeri gücünü artırmak amacıyla geliştirildiğini duyurdu.

TEK FÜZEYLE GENİŞ BİR ALANI VURABİLİYOR

Yeni füzenin en dikkat çekici özelliği, yalnızca tek bir noktayı değil, geniş bir bölgeyi hedef alabilmesi. Füzenin taşıdığı savaş başlığı, havada çok sayıda küçük patlayıcıyı farklı noktalara dağıtarak yaklaşık 6 hektarlık alanı etkileyebiliyor.

Bu da yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor. Böylece tek bir saldırıyla birbirinden uzak noktalardaki askeri hedeflerin vurulması amaçlanıyor.

Denemelerde ayrıca füzenin hedefe yaklaşırken yön değiştirebilme özelliği de test edildi. Kuzey Koreli yetkililer, füzenin bulunduğu bölgenin arazi yapısına göre hareket edebildiğini ve hedefe yukarıdan dik bir açıyla saldırabildiğini açıkladı.

DAHA GÜÇLÜ BİR SİSTEM DE TEST EDİLDİ

Kuzey Kore, 31 Ekim'de gerçekleştirdiği başka bir denemede daha geniş bir alanı etkileyebilen farklı bir savaş başlığını da test etti. Bu sistemin yaklaşık 120 bin ila 130 bin metrekarelik bir bölgeyi hedef alabilecek şekilde geliştirildiği öne sürüldü.

Ülke yönetimi, farklı amaçlarla kullanılacak dört ayrı savaş başlığı üzerinde çalışıldığını ve bunların yıl sonuna kadar ordunun kullanımına sunulmasının planlandığını duyurdu.

Son dönemde füze ve insansız hava araçlarıyla ilgili çalışmalarını hızlandıran Kuzey Kore'nin açıkladığı yeni silahların gerçek gücü ise henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.