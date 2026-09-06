Yeni evlenen bir kadın, düğünün ardından kaynanasından aldığını belirttiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Mesajda gelin kahvaltıya davet edilirken, düğünde takılan altınların da beraberinde getirilmesinin istenmesi dikkat çekti.
Kaynananın mesajında şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
“Selamünaleyküm gelin kız, iyi sabahlarınız olsun. Sizi kahvaltıya bekliyoruz, altınlarla beraber. Kayınbaban mesaj at, sakın unutmasınlar, borçları ödeyeceğiz, yüzümüzü yere eğdirmesinler dedi.”
"DÜĞÜNDEN SONRA ŞOK OLDUM"
Mesajı paylaşan kadın ise yaşadığı şaşkınlığı, “Düğünden sonra kaynanamdan aldığım mesajla şok oldum” sözleriyle dile getirdi.
Düğünün hemen ardından gelen kahvaltı davetinde altınların özellikle istenmesi, sosyal medya paylaşımının en çok dikkat çeken kısmı oldu.
Paylaşım, evlilik ve düğün takıları üzerinden aileler arasında yaşanan anlaşmazlıkları yeniden gündeme getirdi.