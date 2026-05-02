Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) bünyesinde faaliyet gösteren Almanya merkezli teknoloji girişimi Photreon, yeşil hidrojen üretiminde devrim yaratacak yeni bir fotoreaktör paneli tanıttı.

Hannover Messe etkinliğinde sergilenen bu teknoloji, alışılagelmiş sistemlerin aksine elektrik şebekesine veya karmaşık elektroliz cihazlarına ihtiyaç duymadan, yalnızca güneş ışığı ve su kullanarak doğrudan hidrojen üretebiliyor.

Bir metrekarelik prototipiyle dikkat çeken sistem, güneş enerjisini önce elektriğe çevirip sonra suyu ayrıştırmak yerine, "fotokataliz" adı verilen yöntemle bu süreci tek bir aşamaya indirerek maliyetleri ve teknik karmaşıklığı radikal bir şekilde düşürüyor.

HİDROJEN GAZI HIZLICA TAHLİYE EDİLİYOR

Sistemin kalbinde yer alan ve patent başvurusu yapılan özel iç geometri, güneş ışığının emilimi ile kimyasal reaksiyonun yönetilmesini en verimli hale getirirken üretilen hidrojen gazının hızla tahliye edilmesini sağlıyor.

Seri üretime uygun standart malzemelerle tasarlanan bu modüler paneller, hem müstakil binaların çatılarında küçük ölçekli kullanıma hem de geniş arazilerde devasa hidrojen çiftlikleri kurulmasına imkan tanıyor.

Özellikle hidrojen lojistiğinin zor olduğu bölgelerdeki orta ölçekli fabrikalar, gıda üreticileri ve metal işleme tesisleri için yerinde üretim avantajı sunan teknoloji, sanayinin dış enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.