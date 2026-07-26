Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bir bölümünde sel ve su baskınlarına neden olan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftayla birlikte etkisini kaybediyor.
Bugün batı kesimlerden başlayarak bir miktar artacak olan hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren ülke genelinde hızla tırmanışı geçmesi bekleniyor.
Bugün sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 27 dereceye, akşam 25 dereceye, gece ise 23 dereceye düşeceği tahmin edildi. Nem oranının yüzde 40 ila 80 arasında değişeceği, rüzgârın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.
Rapora göre, 27 Temmuz Pazartesi'den 1 Ağustos Cumartesi'ye kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Ayrıca bugün yerel olarak metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış görülebileceği ifade edildi.
MGM verilerine göre bugün Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması amacıyla "sarı kod" ile uyarılan 9 ilimiz şu şekilde sıralandı:
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Amasya
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Artvin
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Giresun
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Kastamonu
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Ordu
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Rize
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Samsun
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Tokat
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Trabzon
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR TIRMANIYOR
Balkanlar üzerinden gelerek mevsim normallerinin altına inen ve sonbahar serinliği yaşatan hava dalgası yurdu terk ediyor. Hafta sonunu serin geçiren vatandaşlar, yeni haftada yeniden kavurucu yaz sıcaklarıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıkların kademeli olarak artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.