Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa yakınlarında inşa edilen Bishoftu Uluslararası Havalimanı (BIA), tamamlandığında Afrika kıtasının en büyük havacılık tesisi unvanını alacak. Mevcut Bole Uluslararası Havalimanı’nın kapasite sorunlarını gidermek ve ülkenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirilen bu mega proje, modern mühendislik ve entegre ulaşım çözümlerini bir araya getiriyor.

Projenin tasarımı ve finansmanının %30’u devlete ait Ethiopian Airlines tarafından üstlenilirken, kalan bütçe uluslararası yatırımcılar tarafından fonlanıyor. Başlangıçta 10 milyar dolar olarak öngörülen toplam maliyetin, güncel veriler ışığında 12,5 milyar dolar ile 12,7 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

60 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Havalimanının operasyonel gücü kademeli olarak artırılacak. İlk aşamada, 2030 yılına kadar yıllık 60 milyon yolcu kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu rakam, kıtanın mevcut devleri olan Johannesburg’daki OR Tambo (28 milyon) ve Kahire Havalimanı’nı (26 milyon) şimdiden ikiye katlıyor.

Projenin nihai hedefi ise dört ana pistle birlikte yıllık 110 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak küresel bir aktarma merkezi haline gelmek.

AYNI ZAMANDA BİR YAŞAM ALANI OLARAK TASARLANACAK

Sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak tasarlanan tesiste oteller, alışveriş merkezleri ve ticari binalar da yer alacak. Ulaşım entegrasyonu kapsamında havalimanı, 38 kilometrelik bir demiryolu hattı ile hem başkente hem de mevcut Bole Havalimanı’na bağlanacak.

10 Ocak’ta yapılan temel atma töreniyle resmi süreci başlayan projenin ana inşaat çalışmaları Ağustos 2026’da hız kazanacak.