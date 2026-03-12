Dünya üzerinde güncel olarak 160'an fazla ülkede aktif olarak hizmet eren 5G teknolojisi ülkemize geliyor. Türkiye'de hizmet veren operatörler olan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom firmalarının 5G ihalelerinin tamamlanması ve sürecin son aşamaya gelmesi ile birlikte Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş yapacağı tarih belli oldu.

5G TAM OLARAK NEDİR?

5G teknolojisi 'beşinci nesil' anlamına gelen hücresel ağ teknolojisinin en hızlı ve son sürümü olarak biliniyor. Aktif olarak kullandığımız 4.5G teknolojisinin daha hızlı ve daha verimli bir hali olması beklenen 5G teknolojisi pek çok ülkede halihazırda kullanılmaya başladı.

Hücresel ağ teknolojisinin en son geliştirdiği teknoloji olan 5G 4.5G'ye kıyasla çok daha hızlı ve çok daha verimli şekilde çalışıyor. Yapılan incelemelere göre 5G'nin temel özellikleri arasında dosya yükleme ve indirme hızları için 4.5'nin 10 katı kadar yüksek bir performans ölçüldü.

5G teknolojisi aynı zamanda gecikme yaşama ihtimalini düşürüyor. Online oyunlarda bile yaşayabildiğimiz tepki gecikmesini ortadan kaldırmayı ve böylece hayatın her anında tam zamanlı tepki alabilmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca 5G teknolojisinin geniş kapasitesi sayesinde binlerce kişinin bağlantı sağladığı stadyum ve AVM'lerde bile internet hızında kayıp yaşamayabilirsiniz.

TÜRKİYE 5G'YE GEÇİYOR

Dünya üzerinde içerisinde ADB, Çin ve pek çok ileri gelen ülkenin aktif olarak kullandığı 5G teknolojisi ülkemizde aktif hale geliyor. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle kullanıma girecek olan 5G teknolojisi için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörler herhangi bir ücret ise talep etmiyor. Telefonunuzun 5G uyumlu olması 5G hızına yetişmek için yetiyor.

PEK ÇOK TELEFONDA ÇALIŞMIYOR

Ülkemizde kullanılan bazı telefon modellerinde ise 5G uyumluluğu olmadığı için kullanım sağlanamayacak. 4.5G'de kalacak olmak demek telefonların çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak diğerlerine oranla internet hızınız daha yavaş kalacak. 5G uyumlu SIM kartı ve telefonu olan kullanıcılar özelliği aktif hale getirdiğinde kullanmaya başlayabilecek.

5G KULLANMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Türkiye'de 1 Nisan 2026 tarihinde aktif hale gelecek 5G teknolojisinden yararlanmak için yerine getirilmesi gereken üç şart var. İşte 1 Nisan 2026 tarihinde aktifleşecek 5G teknolojisinden yararlanmak için gerekenler:

1-) İlk olarak telefonunuzun 5G teknolojisi ile uyumlu olması gerekiyor. Bu özelliğin var olup olmadığını operatörlerinizden ya da telefon modelinizi internette sorgulatarak öğrenebilirsiniz.

2-) Eğer telefonunuz uyumlu ise operatörünüzden 5G uyumlu bir SIM kart talep etmeni gerekiyor. Bunun karşılığında ise operatörler an bir ücret talep etmiyor.

3-) Telefonunuz ve SIM kartınız uyumlu hale geldikten sonra eğer bölgenizde de 5G uyumlu sinyal vericiler aktif hale geldiyse 5G teknolojisinin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.