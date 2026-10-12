Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; şarkıcı Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra özel ilgi alanlarıyla da gündeme geliyor. Çocuk yaşlardan beri binicilik eğitimi aldığını belirten Tilki, son dönemde bu tutkusuna daha fazla zaman ayırmaya başladı. Şile'ye giderek binicilik dersleri alan şarkıcının, hobisini bir adım ileri taşımak için harekete geçtiği öne sürüldü.

1 MİLYON LİRALIK ATI GÖZÜNE KESTİRDİ

Binicilikte kendini geliştiren Aleyna Tilki'nin, değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen bir atı çok beğendiği ve satın almak için hazırlık yaptığı iddia edildi. Şarkıcının bu hobisini artık kendi atıyla sürdürmek istediği konuşuluyor.

“ATLARLA ÖZGÜRCE ORMANLARDA DOLAŞMAYI SEVİYORUM”

Eylül ayında atlara duyduğu sevgiden söz eden Aleyna Tilki, “Atları çok seviyorum, onlarla özgürce ormanlarda dolaşmayı seviyorum. Doğru zamanda, doğru ilgiyi vereceğim zamanı bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Çocuk yaşlardan beri binicilik eğitimi aldığını belirten şarkıcı, bu alanda kendisini daha da geliştirmek istediğini dile getirerek, “Atımla vahşi ormanlarda takılacağım” demişti.