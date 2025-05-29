Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (HSK) üyelerini belirledi.
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla dört isim HSK üyeliğine getirildi.
Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir yeni üyeler oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen;
- Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu,
- Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş,
- İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve
- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e
görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum.
HSK’nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.
Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."