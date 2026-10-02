Çift kavramalı otomatik şanzımanlı eğlenceli bir otomobiliniz var ve zaman zaman manuel vites kullanmayı mı özlüyorsunuz? Günümüzde bunun sorumlusu belki de siz değilsiniz. Çünkü birçok performans odaklı otomobil artık yalnızca kulakçıklı otomatik şanzımanlarla satışa sunuluyor.

Bu araçlar, çoğu sürücünün elinde daha hızlı ve güvenli bir kullanım sunsa da otomobil kullanmanın keyfi her zaman hızdan ibaret değil.

Manuel vites kullanma becerisi ve sürüşle kurulan doğrudan bağ, birçok otomobil tutkunu için hâlâ önemli.

Tam da bu noktada Limitless Engineering tarafından geliştirilen Quickshift devreye giriyor. Ferris Rezvani'nin imzasını taşıyan sistem, otomatik şanzımanlı otomobillere manuel vites hissi kazandırmayı amaçlıyor.

Quickshift, sürücünün avucunun içine yerleşen geleneksel bir manuel vites kolunu andırıyor. Sistem, otomobilin mevcut şanzıman kontrol ünitesiyle iletişim kurarak sürücünün vites geçişlerini kendisinin seçmesine ve devir eşleştirmeli vites değişimleri yapmasına olanak tanıyor. Üstelik bunu geleneksel manuel otomobillerdeki gibi bir debriyaj pedalına ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor.

Sistemin dikkat çeken bir diğer özelliği ise otomobilde kalıcı bir değişiklik gerektirmemesi. Limitless Engineering, Quickshift'in birkaç saat içinde monte edilebildiğini ve gerektiğinde araçtan çıkarılabileceğini belirtiyor.

Şirket, sistemin çalışma şeklini göstermek için bir Ferrari 458 üzerinde Quickshift'i sergiledi, ancak Ferris Rezvani'ye göre teknoloji yalnızca belirli bir modelle sınırlı değil ve farklı otomobillere uyarlanabilecek şekilde tasarlandı.

Rezvani, modern otomobillerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürüş deneyiminin bazı duygusal unsurlarının geri planda kaldığını belirterek, Quickshift'in bu bağı yeniden kurmayı amaçladığını söylüyor.

Rezvani, "Quickshift eski usul bir manuel değil, manuel şanzımanın modern bir versiyonu olarak tasarlandı" ifadelerini kullanıyor. Sistemin sürücülere debriyaj pedalı olmadan kendi viteslerini seçme imkanı sunduğunu belirten Rezvani, kapılı vites mekanizmasının sağladığı fiziksel hissin de deneyimin önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Rezvani'ye göre vites koluna uzanmak, kolun doğru konuma oturduğunu hissetmek ve ardından motorun tepkisini duymak, sürücü ile otomobil arasında farklı bir bağ oluşturuyor. Quickshift de bu tür etkileşimleri yeniden sürüş deneyiminin merkezine taşımayı hedefliyor.

SİSTEMİN FİYATI NE KADAR?

Quickshift'in önündeki en büyük soru işaretlerinden biri ise maliyeti. Ferris Rezvani'nin projeleri genellikle düşük bütçeli çözümlerle tanınmıyor. Limitless Engineering de çalışmalarını büyük ölçüde müşteriye özel projeler şeklinde yürütüyor.

Bu nedenle sistemin fiyatının, aracın modeline ve kurulumun kapsamına göre önemli ölçüde değişebileceği belirtiliyor. Özellikle eski ve daha uygun fiyatlı bir otomobile böyle bir sistem eklemek isteyenler için Quickshift'in maliyeti, otomobilin değerini aşabilecek seviyelere çıkabilir.

Sistemin otomobilin iç mekanına ne kadar kapsamlı ve özel bir şekilde entegre edileceği de toplam maliyet üzerinde belirleyici olacak. Bu nedenle Quickshift için şimdilik net ve herkese uygulanabilecek tek bir fiyat vermek mümkün görünmüyor.