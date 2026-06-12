Teknoloji dünyasının yıllardır merakla beklediği an nihayet gerçekleşiyor. Akıllı telefon pazarının liderlerinden Apple, radikal bir inovasyona imza atarak ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra modelini bu sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ünlü teknoloji analisti Mark Gurman tarafından paylaşılan sızıntılara göre, kitap şeklinde katlanabilen bu yeni cihaz, Apple’ın mobil ürün gamında yepyeni bir dönüm noktası olacak.

Hem telefon hem de tablet deneyimini tek bir gövdede birleştirmeyi hedefleyen iPhone Ultra; titanyum çerçevesi, katlanabilir ekranlardaki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldıran kırışıklık içermeyen yapısı ve ezber bozan donanım özellikleriyle mobil dünyada yeni standartları belirlemeyi amaçlıyor.

TASARIMDA KIRIŞIKLIK TARİHE KARIŞACAK

Geleneksel katlanabilir cihazların en büyük handikapı olan ekran ortasındaki katlanma çizgisi, Apple mühendisleri tarafından tamamen çözülmüş durumda. iPhone Ultra, ekranın katlanan kısmındaki kırışıklık sorununu ortadan kaldırarak kusursuz ve pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor.

Cihazın form faktörü de alışılmışın dışında bir ergonomi vadediyor:

Dış Ekran: Standart iPhone modellerine göre daha kısa ve geniş bir yapıda tasarlanan dış ekran, 5,3 ila 5,5 inç boyutları arasında bir kullanım sunuyor. Bu sayede cihaz katlıyken tek elle rahatça bir telefon gibi kontrol edilebiliyor.

İç Ekran: Cihaz açıldığında ise kullanıcıları 7,6 ila 7,8 inç büyüklüğünde, adeta bir iPad mini boyutlarına ulaşan devasa bir çalışma alanı karşılıyor.

Bu hibrit yapı sayesinde Apple kullanıcıları, bir iPhone ile iPad'i tek bir gövdede taşıma konforuna erişiyor. Üstelik premium hissi artıran titanyum çerçeve ve ultra ince mimari, estetik çıtasını en üst seviyeye çıkarıyor.

FACE ID SIĞMADI ESKİ ÖZELLİK GERİ DÖNDÜ

iPhone Ultra'nın tasarımındaki en radikal değişikliklerden biri de güvenlik tarafında yaşanıyor. Apple, bu modelde ikonik yüz tanıma sistemi Face ID yerine, biyometrik doğrulama için Touch ID teknolojisini yeniden sahneye çıkarıyor.

Peki, Apple neden böyle bir karar aldı? Yanıt tamamen mühendislik sınırlarında gizli: Cihazın ekstrem incelikteki katlanabilir kasa tasarımı, Face ID'nin ihtiyaç duyduğu karmaşık sensör bileşenlerinin gövdeye sığdırılmasına izin vermedi. Bu durumu aşmak için geliştirilen stratejik çözüm doğrultusunda, parmak izi okuyucu (Touch ID) cihazın yan tarafında bulunan güç düğmesine entegre edildi. Böylece kullanıcılar, tasarımdan ödün vermeden hızlı ve güvenli bir şekilde cihazlarına erişebilecekler.

2 NANOMETRE ÜRETİM SÜRECİYLE BATTAN NDİ

iPhone Ultra, sadece tasarımıyla değil donanım gücüyle de rakiplerine gözdağı veriyor. Cihazın kalbinde, 2 nanometre üretim süreciyle banttan inen ultra performanslı yeni A20 Pro işlemci yer alıyor. Bu teknoloji, enerji verimliliğini ve işlem gücünü zirveye taşıyor.

Donanım tarafındaki diğer öne çıkan detaylar ise şöyle:

Apple Tasarımı C2 Hücresel Modem: Apple, Qualcomm çözümlerini geride bırakarak kendi geliştirdiği yerli C2 hücresel modemini bu cihazda kullanıyor. C2 modem, bağlantı hızlarında ve enerji tasarrufunda çok ciddi avantajlar sağlıyor.

12 GB RAM Kapasitesi: Yüksek bellek gücü, en ağır grafik işlemlerinin ve yapay zeka görevlerinin bile takılmadan, akıcı bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

CENTER STAGE DESTEĞİ VE KATLANABİLİRE ÖZEL YAZILIM

Cihazın arka tarafında, mobil fotoğrafçılığı üst seviyeye taşıyan 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. İki farklı ekranlı mimari nedeniyle cihazda biri içte, diğeri dışta olmak üzere toplam iki adet ön kamera konumlandırılmış durumda. Apple, görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutan popüler Center Stage teknolojisini iPhone Ultra'da da sunarak profesyonel bir video konferans deneyimi hedefliyor.

Bu devasa donanım gücü, iPhone Ultra için özel olarak optimize edilen iOS 27 işletim sistemi ile taçlanıyor. Yeni işletim sistemi, tam kapsamlı bir pencere yönetimi sunmasa da çoklu görev (multi-tasking) yeteneklerini maksimuma çıkarıyor. Kullanıcılar yan yana iki farklı uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyor ve ekranı açtıklarında iPad benzeri bir arayüz düzeniyle üretkenliklerini katlayabiliyorlar.