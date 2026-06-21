Teknoloji devi Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve mobil dünyada büyük merak uyandıran ilk katlanabilir telefonu "iPhone Ultra" hakkında yeni teknik detaylar ve tasarım görselleri gün yüzüne çıktı.

JON PROSSER'DAN GÜNCEL TASARIM DETAYLARI

Apple ile sızıntılar sebebiyle hukuki süreçler yaşayan ünlü teknoloji kaynağı Jon Prosser, Front Page Tech üzerinden cihazın güncellenmiş render görüntülerini ve teknik özelliklerini paylaştı. Gelen bilgilere göre iPhone Ultra, sunduğu ultra ince yapıyla katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekabet döneminin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Paylaşılan son görseller, cihazın önceki sızıntılara kıyasla ergonomi odaklı ciddi bir revizyondan geçtiğini kanıtlıyor.

TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN FİZİKSEL DEĞİŞİKLİKLER

Sızdırılan detaylara göre, cihazın bağlantı ve ses çıkış noktalarında önemli yerleşim değişiklikleri yapıldı. Önceki konseptlerin aksine USB-C bağlantı noktasının cihazın sol tarafına taşındığı, hoparlör ızgaralarının ise daha dengeli bir akustik deneyim için ikiye bölünerek sağ tarafa konumlandırıldığı görülüyor. Apple mühendislerinin iç donanım yerleşimini optimize etmek için yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde, telefonun katlandığında dahi mevcut iPhone Air modellerinden daha ince bir profile sahip olması bekleniyor.

KAMERA VE EKRAN TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER

Fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen iPhone Ultra, özel bir kamera kontrol düğmesiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın arka yüzeyinde, iPhone Air serisinin tasarım dilini yansıtan, ana ve ultra geniş açılı lenslerden oluşan çift sensörlü kompakt bir kamera kurulumu yer alacak. Katlanabilir akıllı telefonların en büyük handikapı olan ekranın orta kısmındaki katlanma izi sorunu da bu modelle çözüme kavuşuyor. Apple'ın, Oppo Find N6 modelindekine benzer bir teknoloji geliştirerek ekran açıldığında neredeyse tamamen pürüzsüz ve düz bir yüzey sunacağı belirtiliyor.

SEKTÖRDE BEKLENTİLER YÜKSEK

Apple'ın yasal baskılarına rağmen Prosser tarafından ortaya çıkarılan bu çarpıcı detaylar, iPhone Ultra'nın piyasaya sürüldüğünde çok yüksek bir beklentiyle karşılanacağının sinyallerini veriyor. Sektör analistleri, Apple'ın bu iddialı adımıyla birlikte, halihazırda Samsung ve diğer üreticilerin hakimiyetinde olan katlanabilir akıllı telefon pazarında taşların yerinden oynayacağını öngörüyor.