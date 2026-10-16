Türkiye pazarında 256 GB modeli 229.999 TL, 512 GB modeli 246.999 TL, 1 TB modeli 280.999 TL ve 2 TB modeli ise 335.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunulan cihazın garanti dışı tamir maliyetleri rekor seviyelere ulaştı.

Katlanabilir ekran teknolojisinin sunduğu karmaşık yapının etkisiyle servis bedelleri adeta yeni bir cihaz fiyatıyla yarışır hale geldi. Apple tarafından paylaşılan verilere göre iPhone Duo'nun kapak katmanı hasarı onarımı 2.789 TL, arka cam değişimi 11.239 TL, pil servisi 13.029 TL ve arka kamera değişimi 13.369 TL seviyesinde yer alıyor.

Cihazın dış ekran onarımı 21.519 TL iken, dış ekran ile arka camın birlikte değiştirilmesi durumunda fatura 28.369 TL’ye yükseliyor.

İÇ EKRAN DEĞİŞİM FİYATI PES DEDİRTTİ

Servis tarafındaki en yüksek harcama kalemlerini ise katlanabilir iç ekran ve kapsamlı gövde hasarları oluşturuyor. Cihazın hassas yapısını barındıran iç ekranın değişim maliyeti 114.939 TL’ye ulaşırken, anakart ve büyük gövde tahribatlarını kapsayan "diğer hasarlar" kategorisindeki servis ücreti ise 172.469 TL’ye kadar çıkıyor. Açıklanan bu rakamlar, iPhone Duo sahipleri için cihaz sigortası ve ek koruma paketlerinin kritik bir ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor.