DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. DW’de yer alan habere göre, AKP'ye alternatif bir yapılanmanın şart olduğunu söyleyen Babacan, içerisinde Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile diğer bazı partilerin de olacağı bir ortaklık hazırlığının sürdüğünü ve önemli yol aldıklarını açıkladı.

‘BAŞKA PARTİLERLE DE TEMASLARIMIZ VAR’

Yeniden Refah ile Saadet'in bir araya gelmesinin sağlanmasının çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Babacan, "Her iki parti de sorunları aştı. Her iki tarafın da ittifak gerekliliği görüşleri ifade edildi. Zorluklar aşıldı. Önümüzdeki dönemde ittifak yapısı genişler. Başka partilerle de temaslarımız var ancak bunun şimdi açıklanması doğru değil. Mutabakat oldukça açıklama daha doğru" dedi.

‘ÜÇ TEMEL HEDEF KİTLESİ VAR’

Yeni oluşum çalışmalarının "üç temel hedef kitlesi" olduğunu anlatan Ali Babacan, "Birinci hedef kitle, zamanında AK Parti'ye gönül vermiş, destek vermişken soğuyanlar. Bunlar tabii sadece son seçimlerdeki yüzde 30'lardan bahsetmiyoruz. Hayatının herhangi bir aşamasında bir şekilde AK Parti'ye oy vermiş kitle. Büyük bir kitle. Bir de merkez sağdaki arayışlar var. Rahmetli Özal'ı hayırla yad eden, Menderes ile gönül bağı kuvvetli olanlar var. Onlar da arayışta. Biz o arayışın da cevabı olabiliriz" değerlendirmesi yaptı. Babacan, üçüncü hedef kitlenin ise gençler olduğunu belirterek, "Gençler gerçekten çok üzgünler, umutsuzlar. 'Galiba seçimle iktidar değişmeyecek' inancındalar. Siyasetten soğumuş durumdalar. Eleştiri ve esprilere tahammül edilemeyen bir yönetim kafası görüyorlar. Onların arayışına ışık tutmak da istiyoruz" dedi.

‘GÜL’ÜN BİRİKİMİNDEN İSTİFADE EDİLMELİ’

İstanbul'daki D-8 zirvesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve kendisinin yer aldığı fotoğrafta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğunun hatırlatılıp, "Gül, ittifakın neresinde olacak?" sorusuna Babacan şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin en başarılı döneminde, dünyanın Türkiye'yi yere göğe sığdıramadığı dönemde, en parlak dönemlerde görev yaptı. Partili siyaseti Cumhurbaşkanlığı ile bıraktı. Türkiye Abdullah Gül'ün birikim ve tecrübesinden istifade etmeli. Bunun ötesindeki soruları kendisine sormanız gerek."

‘BİZ KENDİ ALTERNATİF YOLUMUZU İNŞA EDİYORUZ’

Şu andaki CHP yönetimi ile bir ittifakın söz konusu olup olamayacağına dair soruyu da Babacan, "Biz kendi alternatif yolumuzu inşa etmekle meşgulüz" şeklinde yanıtladı.

ÇIRAĞAN’DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Saadet Partisi tarafından, Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun 29. yılı dolayısıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen programda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya gelerek ortak fotoğraf vermişti.