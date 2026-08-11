Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘YENİ KATILACAK PARTİLER VE İSİMLER OLACAKTIR’

DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Yeni Yol Grubu çatısında Yeniden Refah Partisi ile bir birleşmenin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Arıkan, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan'la bu hususları değerlendirdik. Bizim şu an görüştüğümüz hususlar mevcut oylarımızı muhafaza etmek ya da mevcut oylarımızı bir miktar artırmak değil; Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek. Elbette bu birlikteliğimize yeni katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır. Ama bu çok yeni bir gelişme, yeni başlanan bir süreç. Sayın Babacan da diğer siyasiler de önümüzdeki dönemde beraber yürümek istediğimiz liderler olacaktır, siyasi partiler olacaktır. Burada altını çizerek söylüyorum; hedef sıkışan siyaseti açmak, kararsız diye tarif edilen seçmene bir adres olmak, yeniden büyük Türkiye'nin inşasını temin etmek olacak."

‘HEDEFLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR’

Erbakan ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Milli Görüşçüler olarak temel hedeflerimiz var. Her iki parti de, Saadet Partisi de Yeniden Refah Partisi de bu hedeflere yönelik çalışmalar içerisindeler. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve İslam Birliği'nin, Türkiye'nin öncülüğünde yeni ve adil bir dünyanın kurulması... Bunun için Milli Görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları, birlikte bir sinerji oluşturmaları ve milletimize umut haline gelmeleri büyük önem taşıyor. Bu bakımdan umutluyuz, heyecanlıyız ve ümitliyiz. Milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık sağlayacak ve güçlü bir siyasi aktör olarak öne çıkacak oluşumun inşallah hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."