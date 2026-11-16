Daniel Craig’in No Time to Die ile bayrağı devretmesinin ardından uzun süredir merakla beklenen yeni 007'nin kim olacağı sorusu yanıt buldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, serinin 26. filminde (Bond 26) ikonik ajanı Robert Pattinson canlandıracak. Pattinson, serinin resmi tarihindeki yedinci James Bond olacak.

Projenin arkasındaki dev kadro ve dikkat çeken detaylar ise şu şekilde:

Yönetmen: Dune, Arrival ve Blade Runner 2049 gibi başyapıtlara imza atan Denis Villeneuve koltu oturuyor.

Villeneuve, Pattinson ile daha önce Dune: Part Three projesinde de birlikte çalışmıştı.

Senaryo: Suç ve dram türünün master isimlerinden, Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alıyor.

Arkaplandaki Büyük Değişim: Bu film, 1962’den beri serinin patronajını elinde tutan Broccoli ailesinin (Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson) yaratıcı kontrolü tamamen Amazon MGM Studios’a devretmesinin ardından hayata geçirilen ilk Bond filmi olma özelliğini taşıyor.

Nicholas Hoult, Josh O'Connor ve Callum Turner gibi güçlü adayların da adının geçtiği uzun soluklu seçme sürecinin ardından, Amazon MGM ve Villeneuve tercihi Robert Pattinson'dan yana kullandı. Üç filmlik özel bir anlaşmaya imza attığı belirtilen Pattinson'lı yeni Bond filminin çekimlerinin önümüzdeki yıl İngiltere'de başlaması planlanıyor.