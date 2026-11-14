YENİ Parti, kuruluşunun ardından ilk olağan kurultayını bu hafta sonu yapacak. Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün 10.00’da başlayacak kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Bin 202 delegenin oy kullanacağı kurultayın ana sloganı ‘Türkiye Yenileniyor’ olacak. Kurultaya 27 siyasi parti temsilcisi davet edildi. Butlan yönetimindeki CHP’ye davetiye gönderilmedi.

PARTİYE YAZILAN ŞARKI

Kurultayda parti için hazırlanan şarkı ilk kez çalınacak. Yargısal müdahaleler, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, belediyelere yönelik operasyonlar, mutlak butlan kararı ve YENİ Parti’nin kuruluş süreci aktarılacak.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okunacak. YENİ Parti, kurultay ile seçime katılma yeterliliği için gerekli büyük kongre aşamasını da tamamlayacak. Kurultayda partinin üç aylık mali raporu da açıklanacak.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

YENİ Parti lideri Özgür Özel de geniş bir değerlendirme konuşması yapacak. Tek aday olan Özel’in konuşmasının ardından, genel başkanlık seçimi yapılacak ve kurultayın ilk günü tamamlanacak. İkinci gün ise 150 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Kurultaya önceki dönemlerde CHP-DSP-SHP ve diğer partilerde görev yapan aralarında eski bakanların da olduğu 258 milletvekili de katılacak. Bu isimler arasında eski bakanlar Fikri Sağlar, Önay Alpago, Güler İleri ile SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve TBMM Başkanvekilleri Güldal Mumcu ile Uluç Gürkan da bulunuyor.

PARLAMENTERLERLE ÜYELİK HATIRASI

Özel, parti merkezinde ağırladığı CHP’de milletvekilliği yapmış isimlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eski vekillere rozet takıp, teşekkür etti

Önceki dönemlerde CHP’den milletvekilliği yapmış 259 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiriyle YENİ Parti’ye katıldıklarını duyurdu. YENİ Parti lideri Özgür Özel de dün partisinin genel merkezinde bu isimlerle bir araya geldi. Basına kapalı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantıda Özel’in YENİ Parti’ye verdikleri destek ve kongre süreçlerinde görev alarak sağladıkları katkılar için milletvekillerine teşekkür ettiği öğrenildi. YENi Parti’ye katıldıklarını açıklayan milletvekillerini temsilen Cumhuriyet Senatörü Ziya Gökalp Mülayim’e rozet taktı.