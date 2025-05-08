İktidarın yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırdığı ve bütçeye uzun yıllar sürecek büyük yük getiren projelerden birisi de Çukurova Havalimanı oldu. 10 Ağustos 2024’de açılan Çukurova Havalimanı’nda da ilk 5 ayda yolcu garantisi tutmadı. 5 ay için işletici firmaya 20 milyon 377 bin TL ödendi. 2035 yılı sonuna kadar yapımcı firma “Favori A.Ş” tarafından işletilecek olan havalimanına yıllık 2 milyon 353 iç hat ve 347 bin de dış hat olmak üzere toplamda 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verildi.

YENİ ZAFER DOĞUYOR

Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veren Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatıldığını hatırlatan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, bunun yerine 5 kente aynı anda hizmet edeceği açıklanan Çukurova Havalimanı’ndan 2024 yılında 1 milyon 918 bin yolcunun yararlandığını belirtti. Sümer, buna karşın işletmeci firmaya gerçekleşmeyen garanti nedeni ile 20 milyon 377 bin TL ödeme yapıldığını belirtti. Bu havalimanını 2035 yılına kadar işletecek firmaya bu süre zarfında toplam 30 milyon 270 bin yolcu garantisi verildiğini aktaran Sümer, “Bu garantiler için Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatan anlayış yeni bir Zafer Havalimanı faciasına imza atma yolunda ilerliyor. Çukurova Havalimanı’nın altyapısı, Devlet Hava Meydanları tarafından yapıldı. Altyapı 572 milyon TL maliyet ile 4 yılda tamamlandı, üstyapı işi ise YİD olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Yıllık 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verilen havalimanından 2024’te 1 milyon 918 bin yolcu yararlandı.

‘Yandaşın cebini düşünen anlayış’

Çukurova Havalimanı’nın 155 milyon Euro olarak ihale edilmesine rağmen üstyapı işlerinin önce 196 milyon Euro’ya ve son olarak da 244 milyon Euro ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği’ne verildiğini aktaran CHP’li Orhan Sümer, “DHMİ işletmesi altyapıyı yaptığı gibi

üstyapıyı da öz kaynakları ile yapabilecekken, vatandaşın cebinden alıp yandaşın cebini düşünen anlayış var. Bir çok havalimanından kuş uçmazken, yılda 12 bin 500 uçuşun gerçekleştiği ve 5 milyon yolcuya hizmet eden Şakirpaşa’yı yandaşlara sermaye aktarmak için kapattılar’’ dedi.