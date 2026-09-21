Gayrimenkul sektöründe milyonlarca alıcı ve satıcıyı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Taşınmaz satışlarında yaşanan dolandırıcılık, sahte para ve ödeme anlaşmazlıklarını engellemek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanacak. Bu tarihten itibaren kurala uymayan kişilerin tapu devir işlemleri yapılmayacak.

PARA SATIŞ TAMAMLANA KADAR GÜVENCE ALTINDA OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ev, arsa ve iş yeri gibi tüm taşınmaz alım satımlarında ödeme süreci kontrol altına alınıyor. Sistem doğrultusunda satış bedeli, tapu devri resmi olarak tamamlanana kadar yetkili bankadaki güvenli hesapta tutulacak.

Tapu devir işlemi tapu müdürlüğünde sorunsuz bir şekilde onaylandıktan sonra para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. İşlemin iptal olması halinde ise para alıcıya iade edilecek. Bu sayede tarafların yanında yüksek miktarda nakit para taşıma zorunluluğu ve ödeme mağduriyetleri sona erecek.

BANKALAR VE TAPU MÜDÜRLÜKLERİ ENTEGRE ÇALIŞACAK

Güvenli Ödeme Sistemi, bankalar ile tapu müdürlükleri arasında kurulacak dijital entegrasyon üzerinden işleyecek. İşlem adımları şu şekilde gerçekleşecek:

Alıcı ve satıcı, entegre banka veya katılım finans kurumu üzerinden süreci başlatacak.

Alıcı, satış bedelini belirlenen güvenli hesaba yatıracak.

Tapu müdürlüğünde devir işlemi tamamlandığı anda sistem ödemeyi satıcıya aktaracak.

EMLAKÇILAR DEVRE DIŞI MI KALACAK?

Sistemin zorunlu hale gelmesiyle birlikte gayrimenkul danışmanlarının süreçten çıkarılacağı iddialarına uzmanlar açıklık getirdi. Yeni uygulamanın amacının emlakçıları aradan çıkarmak olmadığını vurgulayan uzmanlar, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarının alıcı ve satıcılara rehberlik etmeyi sürdüreceğini belirtti.

EKSİK BEDEL GÖSTERENLERE HUKUKİ VE MALİ UYARI

Uzmanlar, sistemin güvenle çalışabilmesi için taşınmazın gerçek satış bedelinin beyan edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Satış bedelinin sadece rayiç bedel kadar olan kısmını sistem üzerinden gönderip kalan miktarı elden ödeme gibi yöntemlerin ağır mali ve hukuki riskler doğuracağı ifade ediliyor.

Tapuda gerçek bedelin gösterilmesi hem vergi kayıplarının önüne geçilmesi hem de tarafların gelecekte yaşayabileceği hukuki anlaşmazlıklarda mağdur olmaması açısından kritik önem taşıyor.'