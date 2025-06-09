Türkiye’de ilk kez tespit edilen istilacı bir kene türü, sağlık uzmanlarını alarma geçirdi. Bilimsel adı Haemaphysalis longicornis olan bu yeni tür, 30’dan fazla hastalık etkenini taşıyabilme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

ÇİN MENŞELİ, TEHLİKELİ VE HIZLA YAYILIYOR

İlk olarak geçen yıl İstanbul’da bir kişide rastlanan kene, muhtemelen Çin menşeli ve Uzak Doğu kökenli. Yapılan incelemelerde, Türkiye’ye yaklaşık 3-4 yıl önce giriş yaptığı ve artık burada kalıcı hale gelerek üremeye başladığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu keneye ait larva, nimf ve ergin dişi evrelerinin sahada gözlemlendiğini bildiriyor.

UZMANLAR UYARDI: İSTİLACI BİR TÜR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Japonya’daki Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Kandai Doi ile birlikte Türkiye’deki keneler üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Keskin’e göre Haemaphysalis longicornis, tıpkı Hyalomma marginatum gibi yüksek vektör potansiyeline sahip ve ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

56. KENE TÜRÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Türkiye’de şimdiye kadar tanımlanmış kene türü sayısı 56’ya yükselmiş durumda. Ancak Prof. Dr. Keskin, bazı türlerin moleküler düzeyde yeniden incelendiğini ve isim değişikliklerinin olabileceğini belirtiyor. Bu çalışmaların sonuçları uluslararası dergilerde yayımlanmayı bekliyor.

HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Özellikle Çin, Avustralya ve son yıllarda ABD’de de görülen bu kene türü; hem hayvanlarda hem de insanlarda ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Taşıdığı patojen sayısının fazlalığı, bu türü daha da tehlikeli kılıyor.

TOPLUM BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Uzmanlar, bu istilacı türün ülke genelindeki yayılımının izlenmesi gerektiğini ve toplumun hem korunma yöntemleri hem de olası hastalıklar konusunda bilgilendirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.