Surinam’ın henüz keşfedilmemiş Maria Geralda bölgesinde yürütülen maden arama çalışmalarında yüksek oranda altın konsantrasyonu tespit edildi. Founders Metals şirketi tarafından yapılan açıklamada, 22,5 metre genişliğindeki hat boyunca ton başına 11,88 gram (g/t) altın içeren bir cevherleşme dilimine ulaşıldığı bildirildi.

JEOLOJİK YAPI VE SAHA VERİLERİ

Yapısal jeolog Vincent Combes, Maria Geralda sahasının yeşiltaş kuşağı içerisinde plütonik ve kayma bölgesi sistemlerinin birleştiği bir jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladı. Yaklaşık 400’e 500 metre boyutlarındaki yüzey anomalisinden alınan ilk numunelerin %50’den fazlasında 0,1 g/t üzerinde değerler kaydedildi. Antino bölgesindeki dar damar yapılarının aksine Maria Geralda'da tespit edilen 22,5 metrelik genişlik, açık ocak madenciliği ve cevher çıkarma süreçlerinde seyreltme oranını azaltan bir veri olarak raporda yer aldı.

ÜLKEDE KRİTİK BİR YERE SAHİP

Madencilik sektörü, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYİH) yaklaşık %60'ını ve petrol sektörüyle birlikte toplam ihracat gelirinin %90'ını oluşturduğu Surinam'da kritik bir yere sahip. Dünya genelinde açık ocak altın madenlerinde ortalama tenör 2 g/t seviyesinde bulunurken, tespit edilen 11,88 g/t tenör oranı çıkarılan ons başına taşınacak malzeme ve atık miktarını azaltma potansiyeli taşıyor.

Saha ekipleri, mevcut sondaj noktasının kuzey ve güney yönlerinde 48,8 metre aralıklarla yeni arama faaliyetleri planlıyor. Founders Metals, 2025 yılı arama programı kapsamında 60 kilometrelik bir sondaj bütçesi ayırdı. Sahadan alınan numuneler, test ve doğrulama süreçleri için helikopterlerle Paramaribo'da bulunan Filab Suriname laboratuvarına sevk ediliyor.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Yıllık yağış miktarının 4.000 milimetreyi aştığı bölgede altyapı, ulaşım ve çalışma alanlarının tropikal orman koşullarına uygun olarak kurulması gerekiyor. Tapanahony ve Lawa bölgelerindeki yerel temsilciler, arazi kullanım ve inşaat izinleri öncesinde toplumsal danışma süreçlerinin işletilmesi talebinde bulundu.

Founders Metals ise 2022 yılında yürürlüğe giren ulusal sorumlu madencilik çerçevesi kapsamında hidrolojik analizler ve gelir izlenebilirliği şartlarına uyulacağını açıkladı. İki yıl sürecek arama faaliyetlerinin ardından projenin ticari ve çevresel durumu netleşecek.