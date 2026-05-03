Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, otomotiv sektöründe daha önce eşine az rastlanır bir hammadde krizini tetikledi. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda meydana gelen lojistik aksamalar, bu kez ham petrolden ziyade yüksek performanslı araçların can damarı olan sentetik motor yağlarını hedef aldı.

Özellikle lüks ve süper spor otomobillerin motor sağlığı için kritik bir bileşen olan "Grup III" baz yağlarında yaşanan küresel tedarik sıkıntısı, hem üreticileri hem de araç sahiplerini oldukça zorlu bir sürece sürüklüyor.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Süper spor araçların performansını koruyan yüksek teknolojili yağların üretiminde temel taş kabul edilen Grup III baz yağları, küresel ölçekte ciddi bir arz daralmasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 20’sinin karşılandığı Körfez bölgesindeki gerilim, bu stratejik ürünün akışını neredeyse durma noktasına getirdi. Sektör uzmanları, mevcut stokların hızla eridiği konusunda uyarılarda bulunurken, lojistik hatlardaki tıkanıklığın otomotiv dünyasındaki bakım ve üretim süreçlerini felç edebileceğine dikkat çekiyor.

FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Shell’in Katar’daki üretim tesislerinde meydana gelen hasarlar ve Güney Kore’nin iç piyasasını korumak adına ihracata getirdiği kısıtlamalar, krizin boyutlarını küresel bir çıkmaza dönüştürdü. Bu durumun piyasalara yansıması ise sert oldu; Kuzey Avrupa’da baz yağ fiyatları savaşın başlangıcından bu yana iki katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Sektör analistleri, bu krizin kısa sürede çözülemeyeceği konusunda hemfikir. Motor yağı bulunabilirliğindeki kısıtlılığın ve fiyatlar üzerindeki baskının 2027 yılına kadar sürmesi bekleniyor.