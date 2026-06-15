Fransa'da gerçekleştirilecek olan G7 konferansı öncesinde ABD ile Fransa arasında dijital hizmet vergisinden dolayı bir ticaret savaşına doğru sürükleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ABD şirketlerinden vergi almamalarını talep ettiğini belirtti.

Trump, Fransa'nın yüzde 3 oranındaki dijital vergi uygulamasından vazgeçmemesi durumunda, ülkeden gelen tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamaktan başka seçeneği kalmayacağını ifade etti.

Macron'dan ise rest gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı'nın tehditleri ardından yeni vergileri değiştirmeyeceğini duyurdu.

ABD ve Fransa arasındakki gerilim, adım adım tırmanmaya başladı.

MACRON FACEBOOK'A VERGİ GETİRECEK

Macron'a yakın kaynakların The New York Post'a kısa süre önce bu konunun "artık tartışmaya açık olmadığını" belirtmesi nedeniyle, Trump'ın son çıkışının Fransız hükümeti ve şarap endüstrisinde sürpriz etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin net olmayan brüt gelirleri üzerinden alınan ve "GAFAM" olarak adlandırılan vergi, ilk Trump yönetimiyle yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 2019 yılında yürürlüğe girmişti.

Bu vergi Fransa'ya yılda yaklaşık 700 milyon dolar gelir sağlarken, ülkenin ABD'ye yaptığı şarap ve şampanya ihracatı ise en az 2 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Fransa parlamentosunun alt kanadı kısa süre önce dijital vergiyi yüzde 6'ya çıkarmak için oy kullanmış, ancak bu karar ABD'nin olası misilleme riski nedeniyle bakanlar tarafından veto edilmişti.

YENİ KRİZ KAPIDA

ABD menşeli teknoloji şirketlerine olan bağımlılıktan endişe duyan büyük bir seçmen kitlesine sahip olan Fransa'da, hükümetin bu vergiyi kaldırması siyasi bir risk olarak görülüyor ve konunun G7 zirvesinde de önemli bir tartışma maddesi olması bekleniyor.

Öte yandan büyük teknoloji firmalarının agresif bir savunucusu olarak görülen Trump'ın, dijital vergileri düşürmeleri için ülkelere gümrük tarifelerini bir baskı aracı olarak kullandığı ifade ediliyor.

ABD'li şirketlerin Avustralya'yı sosyal medya yasakları ve haber içeriklerinin arama sonuçlarında kullanımı nedeniyle cezalandırmasını istediği Trump yönetiminin baskıları sonucunda, Kanada 2025 yılında kendi dijital vergisini iptal etmişti.

İngiltere ise yüzde 2'lik kendi dijital hizmet vergisini koruyarak bu baskılara direnmeye devam ediyor.