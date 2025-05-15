Konu hakkında Financial Times'a konuşan yetkililerin verdikleri bilgilere göre, düzenleyiciler önümüzdeki birkaç ay içinde ek kaldıraç oranını düşürmeye hazırlanıyor.

Kural, büyük bankaların krediler gibi varlıkları ve türevler gibi bilanço dışı riskleri içeren toplam kaldıraçlarına karşı önceden belirlenmiş miktarda yüksek kaliteli sermayeye sahip olmalarını gerektiriyor. Bu kural, 2008-09 mali krizinin ardından yapılan kapsamlı reformların bir parçası olarak 2014 yılında oluşturulmuştu.

Banka lobicileri, ABD Hazine tahvilleri gibi düşük riskli varlıkları tuttukları için kredi verenleri cezalandırdığını, 29 milyar dolarlık devlet borçlanma piyasasında ticareti kolaylaştırma yeteneklerini engellediğini ve kredi verme yeteneklerini zayıflattığını söyleyerek yıllardır kurala karşı kampanya yürütüyorlar.

Bank Policy Institute lobi grubunun CEO'su Greg Baer, "Hazine tahvilleri gibi düşük riskli varlıkları tuttukları için bankaları cezalandırmak, en çok ihtiyaç duyulan stres zamanlarında piyasa likiditesini destekleme yeteneklerini zayıflatıyor. Düzenleyiciler bir sonraki olayı beklemek yerine şimdi harekete geçmelidir" dedi.

Lobiciler düzenleyicilerin yaza kadar reform önerileri sunmasını bekliyor. Sermaye kurallarının gevşetilmesi, Trump yönetiminin çevre politikalarından mali açıklama gerekliliklerine kadar her alanda düzenlemeleri azalttığı bir dönemde gündeme geliyor.