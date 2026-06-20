2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Paraguay'la San Francisco'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında yenilenen FIFA kurallarından biri ilk kez uygulandı.

Mert Müldür ile Miguel Almiron arasında yaşanan tartışma sırasında Paraguaylı oyuncunun yaptığı hareket pahalıya patladı.Miguel Almiron diyalog sırasında ağzını kapattı. Yenilenen kural gereği, saha içinde tartışma sırasında oyuncular ağzını eliyle kapatırsa kırmızı kart çıkıyor. Bu gerekçe ile Almiron VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Bu kural, turnuvada ilk kez bizim lehimize uygulandı.