Havacılık sektöründe son dönemde art arda yaşanan iflas ve lisans iptali krizlerine bir yenisi daha eklendi. Sektörde "havayolu kimliği" anlamına gelen ve uçuş yapabilmek için olmazsa olmaz kabul edilen Hava İşletme Sertifikası (AOC), Malta merkezli LEAF havayolu şirketinin elinden alındı.

Sadece bir yıl önce büyük umutlarla kurulan ve Portekizli havacılık devi Hi Fly’ın iştiraki olan şirket, ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Havacılık otoriteleri tarafından verilen bu lisans, bir havayolunun sadece uçağa sahip olmasını değil; aynı zamanda yeterli personele, sarsılmaz güvenlik sistemlerine ve operasyonları sürdürebilecek güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu kanıtlamasını gerektiriyor.

Sektör temsilcileri, LEAF gibi şirketlerin lisans kaybetmesindeki en temel faktörün, uçuşları sürdürecek nakit akışının kesilmesi olduğunu vurguluyor.

AVRUPA VE AKDENİZ'E ODAKLANMIŞTI

Mayıs 2025'te aldığı lisansla Avrupa başkentlerinden Akdeniz’e turist taşıma hedefi koyan ve filosunda devasa bir Airbus A340-300 bulunduran şirket, kendisini "yenilikçi ve çevreci yeni nesil havayolu" olarak pazarlıyordu.

Ancak yaklaşık 200 çalışanı bulunan şirketin bu iddialı çıkışı, finansal ve operasyonel engellere takılarak bir yılı doldurmadan hüsranla sonuçlandı.