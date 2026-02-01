TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve sezon başından bu yana mali krizlerle boğuşan Yeni Mersin İdman Yurdu, Gebzespor maçına da çıkmadı. Mersin ekibi, talimatlar gereği iki kere maça çıkmadığı için 3. Lig’e düşürüldü.

MENEMEN MAÇINA DA ÇIKMAMIŞTI

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Menemen FK müsabakasına çıkmayarak hükmen 3-0 mağlup sayılan ve 3 puanı silinen Yeni Mersin İdman Yurdu, sonraki maçlarda genç oyunculardan kurulu kadroyla sahaya çıkmıştı. Bu süreçte 68 Aksaray Belediyespor’a 8-1, Bursaspor’a 3-0 ve Kahramanmaraş İstiklalspor’a 6-0 mağlup olan takım, Gebzespor maçına da çıkmayarak TFF 3. Lig’e düştü. Daha önce 3 puanı silinen Mersin ekibi 12 puanla 16. sırada yer alıyordu.