Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Ismael Jakobs tatilini Bali’de geçiriyor… 26 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu. Jakobs’un plajda başörtüsü ile poz vermesi çok konuşuldu. Fotoğraf kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı.

BATSHUAYİ DE BENZER POZ VERMİŞTİ

Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan 31 yaşındaki Belçikalı forvet Michy Batshuayi de benzer bir poz vermişti. Yıldız futbolcunun altına beyaz şort giyerek, kafasını başörtüsü ile örttüğü anları sosyal medya hesabından paylaşması gündem olmuştu.