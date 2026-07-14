Savaşın faturası zamlarla halka çıkarken seçim zamanı duyurulan Karadeniz gazı ile Gabar petrolünün akıbeti sürekli tartışılırken son olarak Diyarbakır Havzası’ndan da ‘müjde haberleri’ gelmeye başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile çalışmalar yürüten ABD’li enerji şirketi TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell, Diyarbakır Havzası’nın 20 yılda günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküpten fazla doğalgaz üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

ABD’Lİ ŞİRKET HEYECANLI

Havzanın, Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketiminin yüzde 25’ini karşılayabilecek potansiyeli olduğu belirtiliyor. Bu açıklamalar, Karadeniz gazı ve Gabar petrolü müjdelerini akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2022’de doğalgaz keşiflerinin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaştığına dair ifadelerinin ardından, muhalefet milletvekilleri halen ‘Bu rezerv ne oldu’ sorusunu soruyor.

Mayıs 2027’de erken seçime gidilebileceği iddiaları konuşulurken Diyarbakır’da konvansiyonel olmayan hidrokarbon kaynaklarını geliştirmek için yürütülen çalışmalar, Karadeniz gazı ve Gabar petrolünün ardından ‘erken seçim alameti mi’ sorusunu gündeme getirdi.

ABD’li enerji şirketi TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell’in, Türkiye ile işbirliğini ‘çok büyük bir fırsat’ olarak nitelendirerek, “TPAO ile kurduğumuz ortak girişim şu anda muhtemelen dünya çapında sahip olduğumuz en önemli fırsat” ifadesini kullanması da dikkat çekti. Petrol çıkarmaya ilişkin bu ortaklıkta, anlaşmanın ayrıntıları bilinmiyor.

Malone Mitchell

Müjdeler ve gerçekler

İktidar, 2023’te duyurulan Gabar müjdesine ilişkin geçen şubat ayında “Gabar’da bulunan petrol sayesinde emeklimiz de refaha erecek” açıklaması yapmıştı. Ancak daha sonra CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz, “Yurt dışından borç almak için Türkiye’nin 5 yıllık gaz ve petrol gelirlerinin 1 milyar dolarlık bölümü satıldı. AKP bunu ‘Sukuk ihracı’ olarak duyurdu ama gaz ve petrol gelirlerini sattı” iddiasında bulundu.

2023 genel seçimleri sırasında verilen ‘Doğalgaz bulduk’ müjdesine karşın doğalgaz üretimi de geriledi. Enerji filosunda 6 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve 1 üretim platformu bulunmasına rağmen doğalgaz üretimdeki düşüş nedeniyle yerli gazın tüketimi karşılama oranı yüzde 5.3’te kaldı. Evler kış aylarında Rusya, ABD ve İran’dan gelen ithal gazla ısındı.